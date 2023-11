Gare, verifica di anomalia obbligatoria nelle procedure soprasoglia Ue di Stefano Usai

Link utili Tar Veneto, Venezia, Sezione II, sentenza del 9 novembre 2023, n. 1584 Veneto

Il Tar Veneto fa il punto sulle novità del nuovo codice e ribadisce l’obbligo di avviare il contraddittorio con l’impresa prima dell’esclusione

Mathematical Formula series. Background composition of mathematical formulas and design elements in perspective to complement your layouts on the subject of business, science, education and technology

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Tar Veneto, Venezia, sez. II, con la sentenza n. 1584/2023 ribadisce che, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa ed in ogni caso per importi sopra la soglia comunitaria, il Rup prima di procedere con l’esclusione dell’offerta potenzialmente anomala – proprio perché è tale -, deve avviare il contradditorio e acquisire le giustificazioni sull’offerta da parte dell’aggiudicatario.

La vicenda

Nell’ipotesi trattata – censura su un provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta fondata...