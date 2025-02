Gare, verifica di anomalia solo in caso di sospetti di ribasso eccessivo

La verifica dell’anomalia dell’offerta scatta solo in presenza di elementi specifici che la fanno apparire troppo bassa. Milita in tal senso l’articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 secondo cui «le stazioni appaltanti valutano, sulla base di un giudizio tecnico, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa» Lo ha stabilito il Tar Toscana (sentenza n. 79 del 2025) che ha dichiarato infondato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi