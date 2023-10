Gcf conquista la texana Lone Star Railroad di M.Mor.

Nell’operazione la società di Roma ha potuto contare sulla collaborazione di UniCredit, che ha finanziato interamente l’acquisizione









Generale costruzioni ferroviarie (Gcf) consolida il radicamento in Nord America. Gcf è un’eccellenza italiana nel settore dell’armamento, dell’elettrificazione e del segnalamento ferroviario: quartier generale a Roma, 1.500 dipendenti, 670 macchine ferroviarie, 620 milioni di fatturato, in base al bilancio 2022. Il gruppo ha perfezionato nelle scorse settimane l’acquisizione della Lone Star Railroad Contractors, società con sede centrale in Texas, a Ennis, nell’area metropolitana sud di Dallas. Il valore dell’operazione non è stato reso noto ma fonti interpellate dal Sole 24 Ore parlano di un investimento di circa 40 milioni di euro. Fondata nel 1993 dalla famiglia Newman, la società americana opera nella costruzione e manutenzione di linee e ponti ferroviari principalmente in Texas, dove oltre alla sede centrale ha due sedi operative, così come nei confinanti Arkansas e Oklahoma, ma il suo mercato si estende nell’intero Sud Ovest degli Stati Uniti dove annovera contratti in otto Stati, comprendendo anche New Mexico, Kansas, Tennessee, Mississippi, Louisiana. Lone Star Railroad Contractors impiega circa 80 dipendenti, qualificati e di alta professionalità e annovera tra i propri clienti molti impianti ferroviari di industrie private, compagnie ferroviarie regionali e alcune compagnie che operano a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario merci.

Negli ultimi cinque anni, i ricavi annuali di Lone Star Railroad Contractors sono stati in media di circa 23 milioni di dollari. Nell’operazione Gcf ha potuto contare sulla collaborazione di UniCredit, che ha finanziato interamente l’acquisizione. L’operazione strategica si colloca nel quadro del progressivo consolidamento della presenza di Gcf sul mercato d’oltre oceano e, in specie, nord americano - dove già opera in Canada attraverso la controllata Platinum Track Services acquisita nel novembre 2021 - irrobustendo il portafoglio ordini e rinvigorendo la capacità di rispondere con tempestività ai programmi di investimento promossi nel settore delle infrastrutture ferroviarie e metropolitane.

L’espansione all’estero congiuntamente alla crescita dell’impegno produttivo e del ruolo di responsabilità ricoperto a livello nazionale e internazionale hanno incoraggiato l’assemblea degli azionisti del gruppo Gcf a deliberare il rafforzamento della governance societaria optando per un organo di amministrazione collegiale a tre componenti. La decisione, assunta a fine luglio nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, punta a consolidare la posizione di leadership della società e a migliorarne ulteriormente le performance aziendali, con particolare attenzione agli assetti organizzativi e direzionali. Per gli esercizi 2023-2025, sono stati nominati Tiziano Onesti al quale viene affidata la presidenza del consiglio di amministrazione con delega ai rapporti istituzionali, in Italia e all’estero; Donato Maria Pezzuto al quale sono state attribuite le deleghe agli affari legali, alla compliance e all’internal audit; Giuseppe Brecciaroli al quale è stata delegata la funzione di amministratore esecutivo. Tiziano Onesti e Donato Maria Pezzuto possiedono i requisiti di amministratori indipendenti.