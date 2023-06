Gdpr, il Garante privacy aggiorna la guida al regolamento di Manuela Sodini

A cinque anni dalla piena applicazione del Gdpr, il Garante privacy ha lanciato una nuova edizione della «Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali».

La Guida, in formato opuscolo, si presenta come un utile strumento di consultazione per coloro...