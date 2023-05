Gestori dei servizi in rete, versamento del canone unico patrimoniale in scadenza il 2 maggio di Pasquale Mirto

Entro la stessa data occorrerà versare anche 800 euro (importo rivalutato) per le antenne









Entro il 2 maggio occorre versare il canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione ed altri servizi in rete.

L'obbligo è scritto nel comma 831 della legge 160/2019 che, in realtà, fa riferimento alla data del 30 aprile che però quest'anno cade di domenica, e quindi il pagamento è automaticamente...