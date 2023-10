Giorgetti cauto sull’autonomia: «Importante, ma deve rispettare conti pubblici e regole Ue» di Gianni Trovati

Link utili Schillaci alle regioni: entro fine anno stop ai medici gettonisti

Crinale stretto tra diritti da garantire e «sostenibilità» dei saldi di bilancio









L’autonomia differenziata è un passo essenziale per «individuare soluzioni adeguate ai bisogni specifici dei territori» con «il superamento di un approccio top-down», ma deve essere sviluppata «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e delle regole europee».

Di Giancarlo Giorgetti, che nel ricco curriculum ha anche dieci anni da segretario “nazionale” della Lega Lombarda e quattro da vicesegretario federale della «Lega Nord», non si può mettere in dubbio il pedigree federalista. Ma oggi è il titolare dei conti italiani stretti fra tassi in volo, crescita in flessione e valanghe di crediti fiscali destinati a trasformarsi in debito pubblico. E ha sviluppato quindi una sensibilità parecchio acuta su tutte le variabili che rischiano di far traballare la già fragile architettura del bilancio nazionale.

Per questo nel suo intervento di ieri al secondo Festival delle Regioni e delle Province autonome è andato dritto al punto, e ha rimarcato l’esigenza di «contemperare l’effettività dei diritti sociali costituzionalmente garantiti e l’uniformità dei livelli essenziali di servizio, con la necessaria sostenibilità della finanza pubblica».

Lo snodo chiave del progetto di riforma portato avanti dal suo collega di Governo e di partito Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e appunto le Autonomie, è tutto lì. Ed è strettissimo.

Lo spiega lo stesso disegno di legge della riforma all’articolo 4, ora sui tavoli della commissione Affari costituzionali del Senato, quando dice che i «Livelli essenziali delle prestazioni» (Lep), cioè gli standard minimi di servizio di cui andrà garantito il finanziamento in tutta Italia, possono generare «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», e che questi oneri andranno coperti con leggi «coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio». Tradotto: non si fa l’autonomia differenziata in deficit. Ma quanto costano i Lep?

Non si sa, perché ancora non ci sono. Ma cominceranno a comparire presto, se sarà centrato l’obiettivo indicato ieri sempre all’«Italia delle Regioni» da Calderoli di «portare a casa una prima bozza che stabilisca definitivamente quali siano i Lep». Il loro censimento, elaborato dal comitato presieduto da Sabino Cassese, è naturalmente solo il primo ma indispensabile passo per cominciare a ipotizzarne le ricadute finanziarie; e superare quel silenzio che li circonda da 22 anni, quando furono inseriti in Costituzione con la riforma del Titolo V senza però che nessuno poi si avventurasse nella loro definizione. Proprio perché l’avventura non è semplice.

In ogni caso, mentre la premier Meloni si dice pronta ad approvare la riforma costituzionale «dopo la manovra», Calderoli spiega di non avere «nessun dubbio» sulla chiusura del cantiere dell’autonomia differenziata entro la legislatura. Molto, sostanzialmente tutto, dipende dai Lep.