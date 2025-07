Giorgetti: federalismo fiscale complesso, valutare un ente per la riscossione locale

Portare a casa l’intera partita del federalismo fiscale è ormai un gioco complesso. La situazione attuale è molto diversa dal passato, e richiede un approccio flessibile. Decisamente molto complesso è il nodo dei Lep, i livelli essenziali delle prestazione per scuola, sanità, trasporti, servizi sociali. Stavolta a sottolinearlo non è un esponente dell’opposizione o un alleato di governo che non ha mai nascosto il suo scetticismo sulla messa a terra del federalismo fiscale. A mettere in chiaro che...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi