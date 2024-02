Giubileo 2025, su 230 opere 32 in corso allarme per 20

Il cammino verso il Giubileo 2025 prosegue tra luci e ombre: su 230 interventi da 2,9 miliardi di euro - a cui si aggiungono i 500 milioni del filone Pnrr “Caput Mundi” - uno soltanto risulta concluso, 32 (per circa 70 cantieri) sono in corso, dal sottovia di Piazza Pia da 70 milioni alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento da 30 milioni, 60 sono in avvio entro marzo, 30 in gara e 107 in progettazione.

Se il 48,9% è coerente con il cronoprogramma concordato e il 42,5% (98 opere) presenta un...