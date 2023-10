Giubileo, a Roma gara per la sistemazione delle aree esterne della Vela di Tor Vergata

Link utili incompiute, a Roma Tor Vergata prima gara per terminare il complesso disegnato da Calatrava

Appalto integrato da 15,3 milioni bandito dall’Agenzia del Demanio. Procedura aperta. Offerte entro il 19 ottobre









A pochi giorni dalla gara per realizzare un’arena in uno dei due grandi edifici incompiuti nell’area di Tor Vergata, a Roma, l’Agenzia del Demanio lancia la competizione per selezionare l’operatore cui affidare la progettazione e l’esecuzione della sistemazione dell’area esterna circostante. Più precisamente, l’appalto integrato, prevede «la sistemazione a verde di base dell’area esterna nord nell’ambito della “Realizzazione area interventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport”». Anche questo intervento, come quello bandito nei giorni scorsi, è incluso nel piano dei lavori di preparazione al Giubileo del 2025.

L’intervento vale oltre 15 milioni di euro (esattamente 15.332.724,49 euro) di cui 269mila euro circa di progettazione esecutiva (e coordinamento della sicurezza) e poco più di 15 milioni di euro di lavori. L’intervento non è stato suddiviso in lotti perché, spiega la stazione appaltante, «l’affidamento è diretto alla compiuta realizzazione dell’opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l’esecuzione dell’appalto».

Aggiudicazione con il criterio dell’offerta econmicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi (e relativi punteggi): caratteristiche metodologiche dell’offerta e proposte migliorative (max 40 punti); criteri ambientali minimi (Premiante) (max 23 punti); organizzazione e gestione del cantiere (max 10 punti); welfare aziendale (Premiante) (max 2 punti); offerta gestione informativa (max 5 punti); ribassu sul prezzo (max 10 punti); ribasso sui tempi di consegna (max 10 punti). Alle imprese esecutrici è richiesto il possesso delle seguenti categorie Soa: OG3; OS24; OG10; OS3. L’intervento va completato in massimo 306 giorni (di cui 35 per la progettazione). Offerte entro il 19 ottobre prossimo (ore 18:00).

Il bando

Il disciplinare

I documenti di gara