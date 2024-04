Grandi opere, finisce deserta la gara da 1,6 miliardi per il metrò Napoli-Afragola

Alla fine è andata deserta la maxi-gara da 1,6 miliardi per il progetto e la realizzazione delle linea metropolitana a guida autonoma Afragola-Napoli, con il conseguente rischio di perdita di finanziamenti di una delle opere più attese in Campania. Al termine della scadenza per presentare le offerte per la mega-opera non si è fatta viva alcuna impresa. L’ufficialità è arrivata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea dell’avviso con cui l’Ente autonomo Volturno dichiara chiusa la...

