Gravi illeciti, esclusione per reati non accertati possibile anche nel vecchio codice di Roberto Mangani

Una sentenza del Consiglio di Stato permette di fare luce su norme di riferimento (tra vecchio e nuovo regime) e compiti della Pa in caso di macchie sul curriculum di impresa emerse in corso di gara









L'ente appaltante può legittimamente escludere dalla gara l'operatore economico per grave illecito professionale nel caso in cui un suo dirigente apicale sia stato soggetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di turbata libertà degli incanti e di corruzione.

Ciò sul presupposto che le misure di «self cleaning» adottate dal medesimo operatore siano ritenute insufficienti, anche in relazione al loro effettivo stato di attuazione, dall'ente appaltante.

Nella valutazione degli...