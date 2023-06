Housing sociale, svolta a Roma: sì alle residenze anche nelle aree destinate a servizi di Massimo Frontera

Primo ok della giunta alla modifica delle NTA del Prg con l'inclusione dell'housing sociale tra gli standard aggiuntivi. Le altre novità: attuazione dei Print per stralci; demolizione dei «relitti urbani» conservando la cubatura. Logistica inclusa nel produttivo-direzionale. Aggiornamento e revisione degli immobili da tutelare











Print attuabili anche per stralci di almeno 12mila mq (o, in alternativa, attraverso l'iter previsto dalla legge regionale 7/2017); l'housing sociale diventa uno standard aggiuntivo; iter ad hoc per valorizzare o abbattere i "relitti urbani", consentendo ai proprietari di conservare la cubatura. Incentivi ai privati per attuare interventi sulle aree destinate e verde e a servizi. Aggiornamento degli immobili protetti in base alla tutela speciale capitolina. Riduzione delle categorie funzionali da...