IA con codice etico per gli enti pubblici

L’Agenzia per l’Italia digitale ha avviato ieri la consultazione pubblica sulle Linee guida per l’adozione dell’intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione. Il documento di oltre 100 pagine, che resterà in consultazione fino al 20 marzo, interviene su adozione, l’acquisto e sviluppo di sistemi da parte delle Pa entro la cornice definita dall’AI Act europeo. Le linee guida dell’Agid, guidata da Mario Nobile, contengono un modello di Codice etico cui dovrebbero attenersi le Pa in riferimento...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi