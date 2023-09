Idrogeno verde, operativa la regola tecnica sulla prevenzione incendi di Mariagrazia Barletta

In vigore dal 21 agosto la norma funzionale alla sfida, finanziata dal Pnrr, per realizzare i siti di produzione e stoccaggio al servizio del trasporto su gomma e su ferro









Fa parte delle misure di sicurezza previste dal Pnrr per la produzione di idrogeno verde, da incentivare per favorire il processo di decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti. È la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti che utilizzano gli elettrolizzatori per produrre idrogeno a partire dall'acqua. Il decreto del ministero dell'Interno che la contiene è entrato in vigore il 21 agosto (un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta ...