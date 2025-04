Il Consiglio di Stato boccia il no di Firenze: fotovoltaico ok anche sui tetti del centro storico

I tetti dei nostri palazzi, sono sempre più caratterizzati dalla presenza di pannelli fotovoltaici. In linea di massima, gli impianti non si appalesano come elementi tali da incidere negativamente sull’aspetto generale dell’edificio; ma è chiaro che, nel caso di immobili siti in contesti dotati di rilevanza paesaggistica, il problema si pone. Ma con il provvedimento che andremo ad esaminare (sentenza numero 2808 del 2 aprile) il Consiglio di Stato ci offre un punto di vista davvero molto interessante...

