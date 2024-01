Il conto dell’agente contabile per le azioni e partecipazioni anticipa il calcolo del valore secondo il metodo del patrimonio netto

Il conto dell’agente contabile per le azioni e partecipazioni deve includere tutti i titoli, i quali devono essere rappresentati secondo il metodo del patrimonio netto (e non del costo storico); tale valore deve quindi coincidere con quello riportato nello stato patrimoniale dell’ente per gli stessi beni. A pochi giorni dal termine per la resa del conto relativo all’anno 2023, gli enti locali possono, dove necessario, correggere il tiro e allinearsi alle indicazioni che provengono dalla Sezione giurisdizionale...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi