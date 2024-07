Il giudice amministrativo conferma l’«avvalimento di garanzia» (anche se il nuovo codice non ne parla)

Anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 continua a trovare spazio nel nostro ordinamento l’avvalimento di garanzia, cioè l’avvalimento relativo al prestito dei requisiti economico-finanziari (e non tecnico organizzativi). Secondo la giurisprudenza che si era consolidata nella vigenza del precedente Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), in questa tipologia di avvalimento l’impresa ausiliaria non mette a disposizione mezzi e risorse di carattere materiale – cioè dotazioni tecniche e strutturali...

