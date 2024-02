Il lavoratore da remoto può lavorare per turni

Il lavoratore che svolge la propria prestazione da remoto, può certamente lavorare per turni secondo quanto regolato dall’articolo 30 del contratto 16 novembre 2022, senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, in relazione alla tipologia di prestazioni da rendere. Così si esprime l’Aran con il parere CFL 245/2024 reso in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.

Infatti, il contratto delle Funzioni Locali...