Il recupero del maggior danno all'immagine rispetto a quello accertato in sede civile va dimostrato di Claudio Carbone

Colpevole di peculato un vigile urbano per aver utilizzato a fini privati la carta carburante a disposizione per servizio









Non può essere accolta la domanda giudiziale azionata dalla Procura contabile per il recupero della ulteriore somma accertata a titolo di danno all'immagine rispetto alla liquidazione effettuata dal giudice penale se manca la prova analitica a sostegno dei maggiori danni erariali contestati o della loro imputabilità al soggetto interessato. È quanto si ricava dalla sentenza n. 152 del 2023, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana che ha esaminato la domanda prodotta dalla Procura...