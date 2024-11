Illegittimo richiedere il progetto esecutivo con l’offerta in un appalto integrato

È illegittimo chiedere ai concorrenti di presentare il progetto esecutivo già con l’offerta in un appalto integrato. Lo ha precisato l’Anac, con il parere n. 506 del 6 novembre 2024, con cui rispondendo positivamente alle obiezioni sollevate dall’Oice (l’associazione delle società di ingegneria e architettura) ha bocciato il comportamento del Comune di Lignano Sabbiadoro, invitandolo ad annullare in autotutela la gara da 1,6 milioni per la ristrutturazione di un impianto sportivo.

Il caso è nato quando...