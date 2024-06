Impianto di carburanti ammissibile in zona agricola senza che sia necessaria la variante urbanistica

Attività produttive e compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali. Nell’ambito del rapporto di generale dipendenza delle prime rispetto ai secondi, la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione segue autonomi percorsi autorizzativi, potendo gli stessi essere collocati in zone urbanistiche omogenee non necessariamente compatibili e dunque anche nelle zone agricole e senza necessità di attivare il meccanismo della variante urbanistica secondo l’articolo 8 del...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi