Imu verso l’acconto, con le aliquote ferme il catasto detta i rincari

Tra meno di un mese si paga l’acconto Imu 2025: con tanti Comuni ormai fermi sull’aliquota massima per tutti gli immobili, a decidere chi versa di più sarà soprattutto la rendita catastale. Nelle 30 città principali – capoluoghi di regione e grandi centri – avere una seconda casa iscritta in categoria A/2 (abitazioni civili) anziché in A/3 (abitazioni economiche) significa versare in media il 63% in più.

Il Sole 24 Ore del Lunedì ha calcolato l’imposta dovuta a partire dalle delibere municipali 2024...