Imu, pronto il rimborso 2023 ai Comuni terremotati dal 2012 di Emilia-Romagna e Lombardia per il minor gettito di Daniela Casciola

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno









Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90/2023 il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, di concerto con il Direttore generale delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, 4 aprile 2023, relativo al «Rimborso ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito Imu, per l'anno 2023, derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto...