In Sardegna gara da quasi 16,5 milioni per un «digestore» a Tempio Pausania

La Top Ten estiva è dominata dai grossi lavori mandati in gara dall’Anas: la gara per la variante alla statale 337 in Piemonte e - soprattutto - il mega appalto in cinque lotti per vari tratti della Jonica da 1,8 miliardi di euro. Dopo questi, si trova il già segnalato appalto da 39 milioni per le urbanizzazioni nell’area dell’Ex Alfa Romeo di Arese. All’ottavo posto c’è invece la gara da quasi 16,5 milioni di euro per realizzare, con appalto integrato, un adeguamento all’impianto di gestione rifiuti...

