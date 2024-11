Incarichi, attenzione alla finalità dell’indennità ad personam

L’indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto assunto ex articolo 110, comma 1 è estranea alle voci del trattamento accessorio del personale e non impatta sul limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75 del 2017, cioè sul limite posto alla corresponsione del salario accessorio e premiale. Così si è espressa la Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 233/2024.

