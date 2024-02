Incentivi 2% anche a profili professionali non tecnici

La recente delibera della Corte dei Conti, sez. reg. della Toscana n. 3/2024 fornisce alcune importanti risposte in tema di incentivi e, in particolare, in relazione ai soggetti e correlate «famiglie» (ex profili professionali) di appartenenza che possono legittimamente percepire il compenso ora disciplinato, nel nuovo codice dei contratti, nell’articolo 45

I quesiti

In particolare, uno...