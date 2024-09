Incentivi 2%, la Corte dei Conti spiega come ripartirli con la centrale di committenza

In caso di delega dell’affidamento dell’appalto ad una stazione appaltante qualificata, la percentuale di incentivi da assegnare - non superiore al 25% del 2% calcolato sulla base dell’affidamento -, deve essere considerato al «lordo» della percentuale prevista per le finalità di acquisti e formazione per il personale coinvolto nell’attività contrattuale (previste nei commi 5 e 6 dell’art. 45 del codice). In questo senso la deliberazione della Corte dei Conti, sez. reg. Lombardia n. 196/2024.

Il quesito...