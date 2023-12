Incentivi tecnici, «sì» alle concessioni solo dal 1° luglio di Gianluca Bertagna e Davide d’Alfonso

Non si può presumere la retroattività del principio rispetto alla data nella quale le regole del nuovo Codice hanno avuto efficacia

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Gli incentivi per le funzioni tecniche introdotti dal Dlgs 36/2023 si applicano anche alle concessioni, ma solo per le procedure avviate a partire dal 1° luglio scorso, senza potersi innestare su quelle nate nel vecchio regime normativo. Queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nella deliberazione n. 332/2023, che torna a occuparsi di un tema che era stato affrontato alcune settimane orsono dalla Sezione Lombardia con la deliberazione n. 187/2023...