Indennità di fine mandato, salario accessorio e Fpv: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Indennità di fine mandato

Nel caso di mandato amministrativo di durata pari a 60 mesi non è possibile riconoscere l’indennità di fine mandato al vicesindaco che ha svolto le funzioni di sindaco per 10 mesi a seguito del decesso di quest’ultimo. In linea teorica, il vicesindaco che – articolo 53...