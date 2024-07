Indennità di funzione, online la certificazione 2023 per i contributi da inviare entro fine ottobre

È disponibile alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica per l’utilizzo del contributo per l’incremento dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, commi 583, 584 e 585, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativo all’anno 2023, destinata a sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

La certificazione dovrà...