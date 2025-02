Ingegneria, Mare Group acquisisce la maggioranza di La Sia

In questo inizio d’anno non mancano sempre nuove mosse per consolidare l’offerta di ingegneria. Ecco giungere la notizia dell’acquisizione da parte di Mare Group del 70,6% di La Sia alla quale seguirà la prima Opas (offerta pubblica di acquisto o di scambio) nella storia del mercato Egm (Euronext Growth Milan) di Borsa Italiana (nato nel 2009).

Con questa operazione le tre holding di riferimento dei titolari di La Sia (Cse Holding, Aspasia, GLSR) cedono la maggioranza del capitale sociale a Mare Group...