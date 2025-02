Ingegneria, il mercato pubblico si riduce per tutti ma i singoli professionisti perdono di più

Come è noto, il mercato pubblico dei servizi di ingegneria e architettura è diminuzione (complice anche il passaggio dai progetti Pnrr ai cantieri). Lo conferma anche l’ultimo studio del Consiglio nazionale degli ingegneri a cura del Centro Studi sui bandi di gara tra il 2023 e il 2024, in cui il mercato è passato da oltre 1,7 miliardi a 1,4 miliardi (1,6 miliardi se si considera anche la quota di progettazione negli appalti integrati), con una contrazione del 18,4 per cento. Il Cni mette la lente...

