Ingegneria, Oice sigla accordo con VHV Allgemeine Versicherung AG su fideiussioni e cauzioni

Il presidente dell’Oice Giorgio Lupoi ha firmato un nuovo accordo di partnership per il settore delle fideiussioni, con VHV Allgemeine Versicherung AG, compagnia assicurativa tedesca con sede ad Hannover e parte del Gruppo VHV, e con il loro partner operativo in Italia Olimpia Cauzioni e Rischi tecnologici s.r.l. L’accordo entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2025.

Per il Presidente dell’Associazione delle società di ingegneria e architettura, Giorgio Lupoi, «attraverso questa partnership...