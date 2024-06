Ingegneria, lo studio Vittorio Grassi si aggiudica l’accordo quadro della Difesa

Lo studio VGA Vittorio Grassi Architects si è aggiudicato il lotto 2 dell’appalto quadro per il ministero della Difesa. Con l’obiettivo di gestire in modo efficace ed innovativo la complessità del lotto di gara, l’accordo vede lavorare VGA in associazione ad altre tre realtà di riferimento nei rispettivi segmenti: Incide Engineering srl ed Ai Engineering spa per i servizi di ingegneria e la società di geologia Studio Idrogeotecnico srl.

Per Vittorio Grassi, founder & CEO di VGA Architects «collaborare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi