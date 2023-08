Ingegneria, tutto pronto per l'esordio in Borsa di La Sia di Aldo Norsa e Stefano Vecchiarino

Per la società romana di engineering & design l'ammissione è prevista lunedì 7 agosto, con quotazione fissata a mercoledì 9









In un settore come quello dell'ingegneria in Italia, dove le società hanno dimensioni ridotte rispetto ai competitor internazionali e i segnali di dinamicità sono "merce rara", colpisce la notizia dell'ormai prossimo ingresso alla Borsa di Milano di La Sia, società romana (ma con altre sette sedi operative su tutto il territorio nazionale) attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche che lo scorso 1° agosto ha chiuso anticipatamente il book della quotazione...