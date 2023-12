Insanabile l’abuso realizzato nei pressi di un corso d’acqua

L’abuso realizzato a meno di 150 metri dal corso d’acqua, in area sottoposta a vincolo Fossi, è insanabile e quindi non può essere condonato. È una delle motivazioni con cui il Tar di Roma, con la sentenza numero 17716/2023, ha respinto il ricorso di una persona che aveva presentato istanza contro il provvedimento di Roma Capitale in merito a una richiesta di sanatoria per una realizzazione senza titolo in area vincolata. Nel 2004 la richiesta di condono e nel 2013 la determinazione dirigenziale ...

