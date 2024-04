Integrativi al personale, nuovi calcoli per la costituzione del fondo 2024

Per la costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2024 le amministrazioni devono partire da quello del 2023 ed effettuare degli interventi di manutenzione.

Nella parte stabile si deve dar corso a tre iniziative. In primo luogo, occorre inserire per tutto l’anno (e non solamente dal mese di aprile come nel 2023) le differenze di trattamento economico tra i dipendenti in servizio al 1° aprile 2023 inquadrati nelle posizioni giuridiche B3 e D3 rispetto a quelli che sono inquadrati nelle posizioni...