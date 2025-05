Intelligenza artificiale: la sfida della trasparenza per l’utilizzo nella Pa

Ogni giorno, milioni di decisioni vengono prese da sistemi di intelligenza artificiale. E su quali basi queste decisioni vengono prese? In altre parole, quanto sono trasparenti i sistemi predittivi?

Trasparenza significa rendere visibili e comprensibili criteri, dati e logiche che generano le previsioni. Tema cruciale soprattutto nel momento in cui la Pa utilizza l’intelligenza artificiale. Questo vale tanto per gli algoritmi predittivi tradizionali quanto per i modelli più attuali quali i Large Language...