Investitori istituzionali in autonomia sulle proposte di project financing di Oriana Granato

Nuovo codice appalti. In fase di gara possibile subappaltare le prestazioni oggetto del contratto









Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 31 marzo 2023 n. 36) ha sostituito e abrogato il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 (vecchio Codice). Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma acquisterà efficacia il 1° luglio 2023. Molte sono le novità introdotte in materia di partenariato pubblico-privato (Ppp) al quale per la prima volta il legislatore ha deciso di dedicare un intero Libro, il IV. Con il nuovo libro dedicato al Ppp il legislatore ha inteso razionalizzare, semplificare ed estendere...