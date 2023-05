L'addebito erariale per colpa grave va dimostrato con norme e giurisprudenza in vigore all'epoca dei fatti contestati di Claudio Carbone

Link utili Corte dei Conti Toscana n. 117/2023 Corte dei Conti

In questi termini si è espressa la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana









Se il dato normativo non è chiaro e persistono oscillazioni giurisprudenziali non risolte in modo univoco, l'eventuale errore interpretativo è scusabile e la colpa grave va esclusa.

Il responsabile del servizio finanziario di un ente locale, nell'esprimere il parere di regolarità contabile sulla proposta deliberativa di riconoscimento del debito fuori bilancio non è tenuto a esercitare un controllo sulla legittimità della spesa, dovendosi limitare all'accertamento della necessaria copertura di bilancio...