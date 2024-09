L’allarme del Terzo settore: con la revisione del Pnrr stralciati progetti per 1,3 miliardi

Una «revisione in pejus», che ha stralciato progetti per il sociale da 1,3 miliardi. Il j’accuse arriva dal rapporto presentato ieri alla Camera da Forum Terzo settore e Openpolis, che ha quantificato gli effetti della rimodulazione del Piano sulle 54 misure e sottomisure che interessavano il Terzo settore nella prima versione. Diciotto filoni sono stati modificati: due misure sono state eliminate (la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per 300 milioni di euro e la realizzazione di infrastrutture...

