L’avviso pubblico di ricerca immobiliare obbliga alla comparazione tra i concorrenti

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è configurabile nei casi in cui la trattativa privata, al di là del nomen iuris, si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale. Come, per esempio, nel caso di un avviso pubblico di ricerca immobiliare da parte di una Fondazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18241 depositata oggi, aggiungendo che il delitto è ravvisabile ogniqualvolta sia accertato «un segmento valutativo concorrenziale». Mentre...

