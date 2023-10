L’edificio ricade in un parco? Parere dell’ente di tutela necessario anche per le opere interne di Davide Madeddu

Precisazione del Tar Lazio che ha bocciato il ricorso di una proprietaria intenzionata a realizzare un intervento di manutenzione senza aumento di volumetria o modifiche di sagoma esterna









Per opere interne in un edificio che sorge in area parco, anche senza aumento di volumetrie, è necessario (prima dell’avvio degli interventi) il parere favorevole dell’ente di tutela. Con questa motivazione il Tar di Roma, con la sentenza numero 13861/2023 ha respinto il ricorso di una donna che aveva presentato istanza per fare opere interne alla sua abitazione che sorgeva nell’area parco.

Tutto nasce quando la donna, proprietaria di un immobile nel Comune di Monteflavio (ricadendo nell’area del Parco Monti Lucretili) presenta (è il 2001) al Comune una comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria dell’immobile «costituiti dalla creazione di una scala interna e la realizzazione nella cantina di una sala da pranzo con servizi, senza aumento di volumetria o modificazione della sagoma esterna dell’edificio».Nel 2010 la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità urbanistica «al fine di legittimare il cambio di destinazione d’uso di un locale dell’immobile e gli interventi edilizi realizzati in precedenza in quanto non rientranti nella manutenzione ordinaria». L’istanza veniva presentata anche al Parco Monti Lucretili per il al fine di ottenere il nulla osta di competenza. Un anno più tardi la presentazione della denuncia di inizio attività in sanatoria «in relazione alla richiesta di accertamento urbanistico in sanatoria che era stata prodotta in precedenza». L’Ente parco accerta «la violazione delle norme urbanistiche-edilizie in quanto gli interventi edilizi eseguiti nel 2001 erano soggetti a permesso a costruire, concretando ristrutturazione edilizia all’interno della sagoma». Quindi, «dopo aver evidenziato che i lavori erano stati condotti senza aver prima ottenuto il nulla osta del Parco, viene ordinato il ripristino dello stato dei luoghi». Nello stesso anno il Comune esprime parere favorevole alla sanatoria, subordinato però al nullaosta del Parco.

Seguono le interlocuzioni e i diversi atti con il Parco e quindi l’impugnazione davanti al Tribunale amministrativo di Roma.

I giudici ricordando la legge istitutiva del Parco sottolineano che l’articolo 28 comma 1, della l.r. n. 29/1997, prevede che «il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991. Ai fini dell’acquisizione del nulla-osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze». Non solo, i giudici, richiamando la norma, sottolineano anche che «Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato».

Per i magistrati amministrativi, che ricostruiscono il quadro normativo riferimento «ogni intervento edilizio su immobili ricadenti nel Parco è sottoposto al preventivo nulla osta c.d. ambientale dell’Ente Parco che è volto a verificare la conformità dell’intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici del Parco e alla tipologia di interventi ammessi». Non solo: «la legge non si distingue tra interventi comportanti aumenti di volumetria oppure di manutenzione straordinaria in quanto richiede il preventivo rilascio del nulla osta per ogni tipologia di intervento. Il nulla osta inoltre non può essere rilasciato dopo l’intervento bensì prima in quanto è volto a verificare la preventiva compatibilità dell’iniziativa edilizia ai valori paesaggistici del Parco e alla tipologia di interventi ammessi».