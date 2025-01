L’immobile in origine rurale tiene l’agevolazione Imu

Un fabbricato rurale classificato dalle origini in una categoria catastale abitativa, se in possesso dell’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del catasto, può scontare il trattamento agevolato Imu destinato ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole. L’annotazione apposta secondo il Dm 26 luglio 2012, emanato in virtù dell’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011, infatti, è idonea a certificare il rispetto dei requisiti impartiti dall’...

