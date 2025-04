L’indennità di vacanza trascura le progressioni

Negli stipendi di aprile inizia ufficialmente la tornata contrattuale per il triennio 2025-2027. No, non si tratta delle trattative con le organizzazioni sindacali, ma più semplicemente dell’inserimento in busta paga dell’indennità di vacanza contrattuale. In forza dell’articolo 47-bis del Dlgs 165/2001 e del comma 128 della legge di Bilancio 2025 per il periodo aprile-giugno l’aumento sarà pari allo 0,6% dello stipendio mentre da luglio la percentuale sale all’1%.

La Ragioneria Generale ha pubblicato...