L’Istat: molto più deficit che spinta all’economia

Zero virgola ottantaquattro. Il dato a pagina 19 del Rapporto diffuso ieri dall’Istat può apparire poco significativo a una lettura disattenta, ma ha in sé la sintesi dei possibili effetti del superbonus sull’economia e sul bilancio pubblico.

Lo 0,84 è infatti «l’effetto di propagazione del sistema produttivo» stimato per gli investimenti nell’edilizia finanziati dalla superagevolazione, e dice molto se viene messo in rapporto ai saldi di finanza pubblica. In sintesi estrema, un moltiplicatore da ...