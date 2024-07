La consulta censura la sanatoria edilizia della Provincia di Trento

Era in vigore indisturbata dal 2008 la norma urbanistica della provincia di Trento che consentiva di «regolarizzare, sul piano amministrativo, opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20 per cento». La norma in questione (articolo 135 della legge Trento n.1/2008) è stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con la pronuncia n.125/2024 depositata...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi