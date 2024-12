La Consulta salva il divieto del terzo mandato per i sindaci dei Comuni sopra 15.000 abitanti

Con la sentenza n. 196, depositata il 10 dicembre, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma che non prevede, anche per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo.

Il ricorso

La Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo...