La malattia legittima il pagamento delle ferie non godute di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il Consiglio di Stato si conferma favorevole al dipendente in caso di un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione

Al dipendente pubblico va riconosciuto il diritto alla retribuzione delle ferie non usufruite che avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia.

È quanto viene affermato dal Consiglio di Stato, sezione giurisdizionale (sezione terza), con la sentenza n. 9417/2023.

La vicenda vede protagonista un dipendente del comparto Sanità che si è visto escludere il riconoscimento da parte del proprio datore di lavoro della liquidazione delle ferie non godute impossibilitato a fruirne a causa di una prolungata malattia antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La condotta dell’azienda sanitaria è stata ritenuta legittima da parte dal tribunale amministrativo territorialmente competente.

Il dipendente ha ritenuto non corretta la decisione del giudice di primo grado poiché priva dell’adeguata valorizzazione della circostanza che la mancata fruizione delle ferie era dovuta all’oggettiva ed assoluta impossibilità per il dipendente di goderne, attesa la sua grave forma morbosa, che lo ha portato nel tempo a dover cessare anticipatamente dal servizio.

La vicenda è così giunta sui tavoli del Consiglio di Stato, che ha riformato totalmente la pronuncia di primo grado.

In primo luogo l’Alto consesso richiama un principio assodato in giurisprudenza, secondo cui il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cui il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie.

La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016) ha evidenziato che il divieto alla monetizzazione delle ferie mira a colpire gli abusi dovuti all’eccessivo ricorso alla monetizzazione per mancanza di programmazione e non si applica alle ipotesi di malattia, essendo il periodo retribuito di astensione dal servizio funzionale a garantire all’interessato anche un’adeguata tutela del proprio stato di salute psico-fisico, nel quale non può giocare in alcun modo la (mancanza di) volontà del lavoratore.

La giurisprudenza amministrativa, in plurime occasioni, ha affermato che al dipendente pubblico è riconosciuto il diritto alla retribuzione delle ferie non usufruite e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia (in tal senso più di recente le pronunce del Consiglio di Stato, n. 797/2001, n. 8733/2021, n. 6362/2023 e n. 819/2023).