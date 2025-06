Dirigenza, l’onnicomprensività della retribuzione vale anche per incarichi conferiti dall’ente di appartenenza

Il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale in base all’articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001 ha portata generale ed è un elemento basilare della disciplina del rapporto di pubblico impiego, per cui l’obbligo di riversare alla Pa i compensi percepiti vale anche per gli incarichi conferiti ai dirigenti dalla stessa amministrazione di appartenenza.

Il fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Marche (sentenza n. 104/2025) ha condannato la dirigente di un ...